Paganese all'esordio stagionale Sfida in Coppa in casa di Zeman

Esordio in stagione per la Paganese che, dopo essere partita in ritardo a causa dei problemi relativi all'iscrizione, ha dovuto allestire la rosa in fretta e furia. Una campagna acquisti quasi stellare quella compiuta da Cosimo D'Eboli, rientrato in pompa magna e che ha portato a Pagani calciatori del calibro di Schiavi, Castaldo, Tissone e Zito, fra gli altri. Il pre-campionato è stato piuttosto breve, il ritiro è terminato a metà di questa settimana e a Chianciano Terme gli azzurrostellati non hanno potuto effettuare alcun test amichevole. Pertanto, la sfida di domani sera dello Zaccheria sarà una sorta di prova generale per il campionato, che scatterà invece sabato prossimo al Marcello Torre contro il Messina.

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test Anti-covid19 effettuato questa mattina, a cui si è sottoposto il Gruppo Squadra, Mister Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Foggia. Assenti Murolo, Tissone e Aly Nader. In attacco dovrebbe scendere in campo dall'inizio la coppia Diop-Castaldo.

Questa la lista dei convocati

PORTIERI

Baiocco, Caruso, Pellecchia.

DIFENSORI

Carotenuto, Manarelli, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

CENTROCAMPISTI

Cretella, Sussi, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

ATTACCANTI

Diop, Guadagni, Castaldo, Fois.