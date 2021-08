Paganese fuori dalla Coppa Il Foggia passa 2-0

Pur giocando bene e non demeritando affatto, la Paganese saluta anticipatamente la Coppa Italia Serie C, primo appuntamento stagionale. Una sorta di antipasto del campionato, che per gli azzurrostellati inizierà il prossimo sabato sera contro il Messina al Marcello Torre. Ma quella dello Zaccheria per gli uomini di Lello Di Napoli è stata anche la prima uscita ufficiale da quando ci si è ritrovati. Perchè, fra partenza in ritardo e ritiro di pochi giorni a Chianciano Terme, la truppa azzurrostellata non era riuscita a confrontarsi con nessun sparring partner. E' stata dunque l'occasione per mettere benzina nelle gambe - come si suol dire - e per testarsi dopo un periodo di conoscenza. Hanno ben figurato i giovani, gli under pescati dalla società e messi a disposizione del tecnico. Buona anche la prova del duo Castaldo-Diop, oltre che di Zanini a centrocampo.

Sulla partita pesa l'inizio, in cui il Foggia di Zdenek Zeman ha subito trovato il vantaggio, con una girata di Merkaj, troppo libero di controllare e trafiggere Baiocco da posizione ravvicinata. Neanche il tempo di ripartire e Cretella conquista un calcio di punizione da cui ne scaturisce uno schema offensivo perfetto per liberare alla conclusione Castaldo; il centravanti colpisce il palo alla destra di Alastra che poi si ritrova il pallone tra le braccia e blocca. Alla mezz’ora arriva un’altra occasione per gli uomini di Di Napoli con Zanini che controlla male una respinta con i pugni dell’estremo difensore locale. Nella ripresa Di Napoli passa al 4-3-1-2 e ad un tratto diventa padrone del campo, costringendo il Foggia a forzare le linee di passaggio. Il neo-entrato Zito alla mezz’ora crea un’occasione saltando Martino e crossando sul secondo palo per Cretella che calcia e trova la respinta con i piedi di Alastra. L’ultimo quarto d’ora vede crollare dal punto di vista fisico gli azzurrostellati e i satanelli trovano il raddoppio con Merola che servito da Merkaj mette a sedere Baiocco e fa esplodere i propri tifosi.

IL TABELLINO

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Martino, Markic, Sciacca, Nicoletti; Petermann, Rocca, Gallo (24’st Ballarini); Merola (36’st Garofalo), Merkaj (44’st Vigolo), Curcio. A disp: Domingo, Garattoni, Di Pasquale, Rizzo, Ferrante, Maselli, Girasole, Di Jenno, Tuzzo. All.: Zeman

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato (24’st Volpicelli), Scanagatta (10’st Schiavi); Sussi (10’st Guadagni), Cretella, Vitiello, Zanini, Manarelli (24’st Zito); Diop, Castaldo (36’st Perlingieri). A disp: Pellecchia, Carotenuto, Fois. All.: Di Napoli

ARBITRO: Virgilio di Trapani (Bartolomucci/D’Ilario; IV: Vergaro)

MARCATORI: 6’pt Merkaj, 34’st Merola

NOTE: spettatori 2500 circa. Ammoniti: Petermann, Markic (F), Scanagatta, Vitiello (P). Angoli 0-2. Recupero pt 0', st 3'