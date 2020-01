Sei gol nel test amichevole contro la Berretti per aprire il nuovo anno e soprattutto per prepararsi all'impegno, ben più probante, di domenica prossima contro il Monopoli. La sfida del Veneziani aprirà un mese di gennaio che si preannuncia fondamentale - anche in chiave mercato - per la Paganese. Nella fredda mattinata al Marcello Torre, davanti a pochi intimi, gli azzurrostellati hanno ripreso confidenza con il terreno di gioco, dopo una lunga sosta per le festività natalizie, con il 6-0 rifilato alla formazione Berretti. Quattro le reti nel primo tempo (doppietta di Musso, inzuccata di Schiavino e rete di Bramati), due nella ripresa a firma di Mattia e un'autorete. Alessandro Erra ha fatto ruotare tutti gli elementi a sua disposizione, eccezion fatta per il portiere Campani, che ieri è stato operato al menisco per un intervento di pulizia, e per il centrocampista Lidin, bloccato dalla febbre.



In entrambe le frazioni, il tecnico salernitano ha schierato i suoi col 3-5-2, salvo poi chiedere di passare alla difesa a quattro - con il trequartista e le due punte - per una soluzione che potrebbe tornare utile come già successo nel girone d'andata. Fra le note positive decisamente la prova di Musso che si è mosso bene e ha realizzato i primi due gol della sfida: il primo di testa su angolo di Scarpa, il secondo con un potente destro dal limite che ha freddato Baiocco, utilizzato nei primi 45' nelle fila della Berretti. Hanno poi arrotondato il risultato Schiavino, sempre sugli sviluppi di un angolo, e Bramati sfruttando una sponda di Acampora su una punizione dalla trequarti. Nel secondo tempo, pokerissimo calato da Mattia, dopo un bell'inserimento, prima della sfortunata autorete del mediano della Berretti. © RIPRODUZIONE RISERVATA