Lo scorso anno, contro la Casertana, ha realizzato la sua prima rete fra i professionisti. Una gioia incredibile, a pochi giorni dal suo 18esimo compleanno: una rete che permise alla Paganese di sbancare il Pinto e porre fine a una mezza crisi di risultati sorta nel finale di girone d'andata. Una situazione per nulla paragonabile a quella attuale, dato che ora gli azzurrostellati sono penultimi in classifica e arrivano da quattro ko di fila. E Giuseppe Guadagni, che mai dimenticherà la sfida di un anno fa con la Casertana, dovrà rinunciare alla partita di domenica contro i falchetti: la salterà per squalifica.

L'attaccante di Brusciano, classe 2001, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo, in seguito al giallo rimediato nel corso della partita con il Potenza: per lui si tratta della quinta ammonizione. In diffida restano Schiavino e Diop. In attacco, accanto al senegalese, a questo punto appare scontata la conferma di Ettore Mendicino, con Cesaretti che è subentrato nel finale di partita a Potenza e sembra essersi messo alle spalle il fastidio all'adduttore che lo ha tenuto fuori nel mese di dicembre.

Mentre la Paganese lavora sul campo per cercare di ottenere la prima vittoria in casa del campionato, la società brancola nel buio riguardo al mercato. Tanto immobilismo nella sede di via Filettine, mentre le dirette concorrenti per la salvezza si stanno muovendo a caccia di colpi per risalire la classifica.

