Paganese, iscrizione completata ma fiato sospeso per la Covisoc

Non solo la Casertana, anche la Paganese è col fiato sospeso per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri, il club azzurrostellato ha cercato di perfezionare l'accordo con l'Agenzia delle Entrate per la ristrutturazione del debito.

La domanda di iscrizione, da quanto trapela, sarebbe stata presentata comunque tecnicamente completa: ovviamente spetta alla Covisoc valutarne la congruità. Per una fattispecie simile, che fra l'altro non sarebbe nuova per il club azzurrostellato, un ricorso non sportivo potrebbe sospendere l'eventuale parere negativo dell'Agenzia fino a un nuovo giudizio. Le domande verranno esaminate in prima istanza oggi dal Consiglio direttivo della Lega Pro, per poi essere trasmesse alla Covisoc e alla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi: le due commissioni si esprimeranno entro l'8 luglio, in caso di parere contrario i club potranno ricorrere entro il 13 e il Consiglio Federale deciderà il 15.

Ieri alla Lega Pro sarebbero arrivate 51 domande di iscrizione, le 9 restanti sono delle società neopromosse dalle Serie D che hanno tempo fino al 5 luglio.