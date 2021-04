Paganese, salvezza attraverso i playout ma Di Napoli è sicuro: «Ce li meritiamo»

I playout sono ormai certi per la Paganese, resta solo da definire il posizionamento, ma la permanenza in Serie C passa dalla doppia sfida con il Bisceglie. E due anni dopo si potrà vendicare la retrocessione (poi colmata da riammissione) maturata al Ventura. Con una vittoria nell'ultimo turno a Caserta, gli azzurrostellati si assicurerebbero la disputa del playout con il ritorno in casa ed il favore della classifica, che premia in caso di parità di punteggio. Un vantaggio non da poco, che la Paganese avrebbe potuto strappare già domenica scorsa vincendo contro il già salvo Potenza. Invece la formazione rossoblù ha messo in difficoltà Mendicino e compagni, imponendo il pareggio al Torre e rimandando ogni discorso all'ultima giornata. Paganese che affronterà una Casertana a cui basterà almeno un punto per la certezza dei playoff: solo la Turris con due vittorie, infatti, potrebbe raggiungere i falchetti.

Per quello che è stato l'andamento, i playout sono più che meritati per la Paganese, come ribadito dallo stesso Lello Di Napoli dopo la partita col Potenza: «Da quando ci sono io, abbiamo sempre dovuto rincorrere. Quando lo fai, sai che diventa obbligatorio sempre vincere per accorciare su chi ti precede. Magari avremmo potuto gestire meglio certe situazioni, ma i se e i ma se li porta via il vento. Voglio ricordare, comunque, che dopo la partita con la Cavese eravamo ultimi in classifica. Da lì i ragazzi hanno fatto una serie di risultati importanti e si sono messi in una situazione che ci ha consentito perlomeno di prenderci i playout. Bisogna essere onesti: per i valori espressi, ci toccano e dovremo affrontarli in maniera convincente».