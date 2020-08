Un addio che all'inizio poteva essere inaspettato, ma che ormai era nell'aria da giorni. Si separano le strade di Aniello Panariello e della Paganese, col difensore che questa mattina ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club azzurrostellato per un altro anno. Una decisione sofferta quella del classe '88, che un paio di settimane fa aveva chiesto alla società del tempo per riflettere su un eventuale trasferimento per motivi familiari.



Nel comunicato diramato oggi dalla Paganese, si evince che la decisione di Panariello è dipesa molto dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia, in previsione della nascita della sua primogenita. Il centrale difensivo, originario di Torre del Greco ma da anni ormai trapiantato in provincia di Siena, si trasferirà in Toscana per stare accanto alla sua compagna.



A breve si unirà, infatti, alla Lucchese, compagine neopromossa in Serie C dopo aver vinto l'ultimo campionato di Serie D. La dirigenza ha compreso la scelta di Panariello e ha liberato il 32enne, ringraziandolo anche attraverso i social. Ora il club è al lavoro per trovare un sostituto all'altezza da mettere a disposizione di Erra. Uno dei nomi più in voga è quello dell'ex Ciro Sirignano. © RIPRODUZIONE RISERVATA