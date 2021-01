Il difensore della Paganese, Marco Schiavino, sarà costretto ancora a saltare la sfida contro la Ternana di sabato prossimo, per squalifica. Il vicecapitano azzurrostellato, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il match con la Casertana, non ha potuto scontare il turno di stop nella sfida con il Catania, dato che la gara non si è giocata e sarà recuperata mercoledì 10 febbraio, con fischio d'inizio alle 14.30. L'assenza di Schiavino era stata sopperita dal tecnico Lello Di Napoli con il piazzamento al centro della difesa di Sirignano dal 1'.

La settimana di riposo in più sicuramente permetterà a Sbampato e Carotenuto (il primo in panca con gli etnei, il secondo ko per infortunio) di poter recuperare meglio. Il tecnico napoletano, ovviamente, confida anche in un aiuto dal mercato. A tal proposito, però, tutto tace in casa azzurrostellata, quando alla fine della sessione di riparazione manca meno di una settimana.

