La Paganese apre il girone C, Di Napoli: «Partiamo bene»

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Foggia, per la Paganese è tempo di campionato. Domani pomeriggio allo stadio Marcello Torre (fischio d'inizio alle ore 17.30), gli azzurrostellati apriranno le danze per quanto riguarda il girone C contro il neopromosso Messina. La Paganese non vince la gara inaugurale in casa dalla stagione 15/16 (2-1 al Foggia di De Zerbi) e quest'anno sarebbe fondamentale partire bene dopo i buoni propositi emersi in estate per la campagna acquisti. Una sessione di mercato che ha convinto fortemente anche il tecnico Lello Di Napoli: «Ringrazio il presidente e il direttore per aver costruito una squadra importante. Affronteremo una buonissima squadra guidata da un tecnico molto preparato. La formazione la deciderò dopo la rifinitura, avremo tutti a disposizione ed aspettiamo il transfer per Piovaccari».

Molto difficile che l'esperto attaccante parta dall'inizio, anche perchè Diop e Castaldo stanno affinando la loro intesa nell'ultimo periodo. Rispetto all'undici di Foggia, l'allenatore azzurrostellato dovrebbe variare solo in difesa, dove Schiavi e Murolo prenderanno il posto di Schiavino e Scanagatta, con Sbampato dal primo minuto. A centrocampo recuperato Tissone, dovrebbe partire dalla panchina. Si va dunque verso la conferma in blocco dell’intero quintetto composto da Vitiello, Zanini, Cretella, Sussi e Manarelli.