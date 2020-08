Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati venerdì dai giocatori e dallo staff tecnico della Paganese. Lo ha comunicato il club azzurrostellato, spiegando che domani il gruppo squadra si sottoporrà a nuovo tampone ed a test sierologico, come prevede il protocollo. Soltanto dopo aver ricevuto i risultati del secondo tampone e del test sierologico, potranno iniziare gli allenamenti individuali, così come stabilito dal Cts e dalla Figc. Il primo ciclo di tamponi, quindi, si chiuderà a metà settimana e aprirà la seconda fase che porterà alla ripresa degli allenamenti collettivi. Questi ultimi potranno svolgersi dopo i risultati di un terzo tampone, a cui giocatori e staff si sottoporranno quattro giorni dopo il secondo, e delle visite mediche in programma per sabato prossimo presso il Centro Cardiologico De Martino. Gli allenamenti, comunque, si svolgeranno a porte chiuse allo stadio Marcello Torre.



Intanto, la Paganese ha comunicato di aver prolungato il contratto al difensore Edoardo Sbampato di un altro anno: il centrale ex Chievo, già di proprietà degli azzurrostellati, sarà della Paganese per altri due anni, avendo firmato un accordo fino al 2022.