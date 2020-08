Entra nel vivo il mercato della Paganese e, a fare il punto della situazione, è stato il direttore sportivo azzurrostellato Guglielmo Accardi. Il dirigente azzurrostellato ha confermato che - per il momento - il gruppo a disposizione di Alessandro Erra svolgerà gli allenamenti in sede e non è previsto lo spostamento in altro luogo dove effettuare la preparazione pre-campionato: «Per organizzare un ritiro servirebbe spostarci in un'altra sede e non è una strada percorribile alla luce delle condizioni attuali, senz'altro sarebbe d'aiuto farlo perché aiuterebbe a migliorare la condizione della squadra, ma probabilmente continueremo con il programma che abbiamo deciso». Quanto al mercato, ha ammesso che si sta cercando «di aumentare la qualità della rosa come chiesto dal mister, ma dobbiamo essere realisti ed affermare che innanzitutto abbiamo il dovere di mantenere la categoria, poi se riusciremo a fare di meglio sarà soltanto un orgoglio. Al momento siamo al 70% della completezza della rosa, manca un rinforzo per reparto».



Intanto, questa mattina il gruppo si è sottoposto al secondo tampone e ha effettuato il test sierologico. All'esito di tali esami, potranno iniziare gli allenamenti, mentre sabato si terranno le visite mediche. © RIPRODUZIONE RISERVATA