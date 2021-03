Paganese, due nuovi positivi; Palermo al Torre senza bomber

Due nuovi casi di positività nel gruppo squadra della Paganese. A seguito del ciclo di test Anti-Covid19, mediante tampone molecolare, a cui si sono sottoposti ieri i tesserati sono emersi due casi di positività. Entrambi asintomatici, i due sono stati posti in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Nella giornata di domani, in vista del match con il Palermo, l'intero gruppo squadra sarà sottoposto a nuovo test.

Buone notizie invece per i due tesserati risultati positivi la scorsa settimana, che stamattina hanno effettuato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva. Già in giornata ritorneranno ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per la sfida con il Palermo di sabato sera.

Con questi presupposti, la formazione di Lello Di Napoli si prepara al match con i rosanero, che si preannuncia sicuramente storico. I siciliani, che da qualche settimana hanno esonerato Boscaglia, dopo aver vinto il derby col Catania hanno subito una pesante sconfitta con la Juve Stabia nell'ultimo turno (2-4) e per questo hanno il dente avvelenato. Sarà assente il bomber dei rosanero, Lucca, per squalifica ed anche Saraniti - che sarebbe il suo sostituto naturale - non è al meglio della condizione.

