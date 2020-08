Giornata di visite mediche per la Paganese, con i giocatori azzurrostellati che si sono sottoposti ai consueti controlli di inizio stagione presso l'Istituto Cardiologico De Martino. A tenere le visite, il cardiologo della Paganese, Ferdinando Ferrara, per l'ennesima stagione al fianco degli azzurrostellati. Ha sostenuto le visite mediche anche l'ultimo arrivato, il centrocampista Daniel Onescu, il quale come il resto del gruppo squadra si è sottoposto nuovamente ai controlli anti Covid-19 (tamponi e test sierologici), per l'inizio del secondo ciclo, come previsto dal protocollo.



Nel pomeriggio la squadra non si è allenata, ma tornerà a lavorare domani mattina - sempre divisa in due gruppi - sul manto erboso del Marcello Torre agli ordini del tecnico Alessandro Erra e del suo staff. Con il gruppo, già da ieri, anche l'attaccante Abou Diop che è rientrato dal Senegal e si era già sottoposto ai vari controlli anti Covid, come da normativa nazionale. Il bomber ha comunque svolto lavoro individuale, mentre dalla prossima settimana gli azzurrostellati dovrebbero cominciare le sedute collettive, dopo gli esiti del nuovo ciclo di tamponi. © RIPRODUZIONE RISERVATA