La prima data ufficiale per il ritrovo della stagione 2020/2021 c'è. La Paganese ha effettuato oggi il primo ciclo di tamponi sul gruppo squadra, necessario ai fini della ripartenza post-Covid. I risultati, che dovrebbero arrivare nell'arco di un paio di giorni, permetteranno alla formazione azzurrostellata di cominciare la preparazione in vista dell'inizio di campionato fissato per il 27 settembre. Il primo allenamento, quindi, dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana (il giorno esatto dipenderà dai tempi e dall'esito dei tamponi) presso lo Stadio Marcello Torre di Pagani, ovviamente a porte chiuse. Si va, quindi, verso l'opzione del ritiro in sede, almeno per quanto riguarda i primi giorni, anche perché la squadra non è ancora stata completata. Insieme ai dieci giocatori attualmente sotto contratto, infatti, si sono sottoposti ai tamponi alcuni ragazzi della Berretti che, nella prima fase del precampionato, saranno aggregati al gruppo a disposizione di Alessandro Erra.



Intanto la società azzurrostellata ha comunicato che la Sampdoria ha esercitato il diritto di opzione per Alfonso Sepe: il centrocampista classe 2002 ha collezionato 11 presenze nella scorsa stagione con la Primavera blucerchiata, proprio in prestito dalla Paganese. © RIPRODUZIONE RISERVATA