Tampone e partitella nella domenica della Paganese. La formazione azzurrostellata si è allenata, sempre a porte chiuse, questa mattina allo stadio Marcello Torre. Un'unica seduta per Scarpa e compagni che prima hanno svolto un lavoro di forza con sovraccarichi in palestra e poi una partitella in famiglia. Si tratta del primo vero test per Erra per vedere all'opera la rosa al momento a disposizione, abbastanza monca a tre settimane dal via ufficiale del campionato.

Dopo l'allenamento, come da protocollo, il gruppo squadra si é sottoposto ai test Anti-Covid19. Primo ciclo di tamponi concluso per il difensore Simone Mattia che, all'esito negativo dei test di questa mattina, potrà allenarsi coi compagni.