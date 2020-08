E' arrivato nel pomeriggio di oggi l'ok della Covisoc relativamente alla domanda di iscrizione presentata dalla Paganese la scorsa settimana. Lo ha comunicato il club azzurrostellato, che ha annunciato di aver ottenuto le Licenze Nazionali ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2020-2021 avendo rispettato i criteri infrastrutturali, legali ed economico-finanziari.

La Paganese aveva presentato la garanzia fideiussoria e tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione al campionato ben prima del termine ultimo del 5 agosto. Pochi giorni prima il club aveva sistemato una questione di natura fiscale con l'Erario, ottenendo un importante provvedimento dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Pertanto la società azzurrostellata, rimasta in allerta in questi giorni seppur con grande ottimismo, si appresta a partecipare al quindicesimo campionato consecutivo fra i professionisti. Documentazione completa anche per il Catania, che aveva presentato in extremis la domanda di iscrizione ed oggi ha ottenuto il parere favorevole dalla Covisoc. © RIPRODUZIONE RISERVATA