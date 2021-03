Paganese, c'è l'esame Palermo; Di Napoli: «Dobbiamo fare noi la gara»

E' stata una settimana movimentata per la Paganese, che ha recuperato due tesserati dal Covid ma ne ha persi altri due per lo stesso motivo (ed è atteso per la prima mattinata di domani l'esito dei tamponi pre-gara effettuati dal gruppo squadra): "Convivere con questo male subdolo è difficile. Vai al campo sempre col pensiero di un tampone che potrebbe essere positivo, ma dobbiamo essere più forti di questo. Capisco le preoccupazioni dei calciatori e delle famiglie, dal canto nostro noi possiamo fare una vita più accorta fuori e limitarci al lavoro", ha detto il tecnico azzurrostellato Lello Di Napoli. Anche perchè la Paganese è attesa da una gara fondamentale in chiave salvezza come quella col Palermo, che anticiperà il turno infrasettimanale - quasi da dentro o fuori - col Bisceglie.

Dopo quattro gare non proprio perfette sotto il profilo offensivo, gli azzurrostellati sono chiamati ad una risposta, che anche lo stesso allenatore vuol vedere: "Mi aspetto una squadra agonisticamente cattiva e vogliosa di fare risultato. Dovremo essere intelligenti nel saper affrontare il Palermo, una rosa importante con giocatori di categoria. Abbiamo rispetto per loro, però la partita dobbiamo farla noi, valorizzando le nostre giocate facendo giocare male loro. Pochi gol? Questa è stata la prima settimana tipo, non è un alibi ma nell'ultimo mese e mezzo abbiamo tirato abbastanza e sprecato tante energie mentali".

