Un pareggio in rimonta per la Paganese che ferma il Palermo ed acciuffa il Potenza in classifica. Gli azzurrostellati gettano il cuore oltre l’ostacolo e conquistano un punto che fa morale viste le difficoltà oggettive della formazione di Grassadonia.

Al vantaggio azzurrostellato griffato da Cretella risponde Brunori un attimo dal dischetto prima dell'intervallo. Nella ripresa Valente completa la rimonta rosanero ma Tommasini su rigore trova il gol del definitivo 2-2.