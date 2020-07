Ancora passi avanti nella trattativa fra la Paganese e il portiere Paolo Baiocco, per il rinnovo contrattuale per almeno un altro anno. L'estremo difensore romano, uno dei migliori della passata stagione, ha avuto un nuovo confronto con la dirigenza azzurrostellata ed è sempre più vicino l'accordo fra le parti. Già una settimana fa, il ds Guglielmo Accardi aveva parlato di una trattativa "in stato molto avanzato" con Baiocco.



Il classe '89, che prima dell'esperienza alla Paganese era reduce da due annate sfortunate, si è rilanciato proprio sotto la guida di Alessandro Erra, che ne ha caldeggiato la permanenza con la società. Nel fine settimana, o al tardi la prossima, potrebbe arrivare la fumata bianca. Il tecnico salernitano, atteso in sede in questi giorni, potrebbe avere a disposizione la stessa batteria di portieri della passata stagione. Si lavora, infatti, col Sassuolo per il rinnovo del prestito di Matteo Campani, portierino classe 2000.



Nel weekend, invece, è in programma un nuovo contatto con il centrocampista Giorgio Capece, dopo la rottura che si è verificata alcune settimane fa che ne avevano messo in dubbio la permanenza. La società ha deciso di fare un nuovo tentativo col centrocampista, che a dire il vero, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua volontà di restare. © RIPRODUZIONE RISERVATA