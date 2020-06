La Paganese getta le basi per la prossima stagione ed il primo tassello da sistemare è quello dell'allenatore. Nello scorso fine settimana il club azzurrostellato si è incontrato con il tecnico Alessandro Erra per poter pianificare il futuro e suggellare - qualora ce ne fosse ancora bisogno - la riconferma del trainer di Coperchia. La riunione nella sede di via Filettine è stata abbastanza interlocutoria fra le due parti, che si riaggiorneranno prossimamente per chiarire il progetto tecnico, ma la conferma di Erra appare ormai certa. L'intenzione della società, in questo momento, è quella di chiudere, anche burocraticamente, la stagione 2019/2020, dopo la decisione del Consiglio Federale di chiudere anticipatamente il campionato.



Superati i prossimi dieci giorni in cui la dirigenza conta di poter espletare tutte le proprie incombenze, quindi, si comincerà a pensare al prossimo campionato di Serie C, il quindicesimo di fila per la Paganese. L'idea di ripartire da Erra è data dal fatto che in questo primo anno intero l'allenatore salernitano ha ottenuto una salvezza sul campo senza troppe difficoltà, nonostante un budget fra i più bassi del torneo ed una partenza ritardata a causa della riammissione in C avvenuta soltanto a metà luglio. Nelle scorse settimane la dirigenza ha avuto dei colloqui anche con alcuni giocatori per parlare di una riconferma (in primis Baiocco e Capece). Oggi il rompete le righe ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA