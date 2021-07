Paganese, passo avanti per l'iscrizione Sospeso il diniego dell'Agenzia delle Entrate

Un decisivo passo avanti verso l'iscrizione in Serie C per la Paganese. Questa mattina il presidente f.f. della I sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in seguito al ricorso presentato dalla Paganese Calcio, ha accolto l'istanza, sospendendo quindi provvisoriamente l'esecuzione dell'atto impugnato ovvero del diniego dell'Agenzia delle Entrate di Salerno alla transazione fiscale ex art. 182 ter lf. Sono state sussistenti le deduzioni svolte dalla società azzurrostellata e la documentazione presentata, oltre a ritenere sussistente il presupposto del periculum in mora: il diniego dell'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto determinare non solo l'esclusione dal prossimo campionato, ma anche il fallimento della società. Tale provvedimento dovrebbe permettere alla Paganese di perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato. L'udienza per la conferma, la revoca o la modifica del decreto di sospensione è fissata per le ore 9 di mercoledì 28 luglio.

Nelle scorse settimane, il club azzurrostellato aveva presentato un piano di ristrutturazione del debito non accolto dall'Agenzia delle Entrate, che aveva emesso parere sfavorevole. Avverso tale provvedimento di diniego, la Paganese ha presentato un ricorso d’urgenza alla Commissione Tributaria allegato anche alla domanda di iscrizione, tanto che questa è risultata completa. Oggi è arrivata la sospensione del provvedimento di diniego, ora la palla resta alla Covisoc che entro l'8 luglio dovrà fornire parere sulla congruità di tutte le domande di iscrizione pervenute alla Lega Pro.