Paganese pazza, rimontona al Torre Il Messina scappa ma finisce 4-4

Pazza Paganese all'esordio. La squadra azzurrostellata, al debutto in campionato contro il Messina, dà vita ad una sfida incredibile. Sotto per 4-1 al 63', la formazione di Lello Di Napoli ha rialzato la testa e - grazie ai suoi uomini di esperienza - ha trovato il pareggio al 95'. Decisivo Gigi Castaldo, già in palla ed autore di una doppietta. Le altre reti portano la firma di Murolo e di Piovaccari, all'esordio con la Paganese e subentrato nella ripresa per cercare la rimonta. Sul risultato pesano una serie di svarioni difensivi da una parte e dall'altra, oltre al rigore fallito da Diop nel primo tempo che avrebbe potuto portare al 2-1 risultato poi trovato dal dischetto da Balde prima dell'intervallo.

Avvio critico della Paganese che va in svantaggio dopo appena dieci minuti in virtù di un bel gol di Russo. Il pareggio giunge per mano di Castaldo, Diop cestina dal dischetto l'occasione per il vantaggio che invece trova poco più tardi Balde sempre dagli undici metri. Nella ripresa i peloritani provano a scappare calando anche il poker con Morelli e Simonetti. La Paganese non ci sta e rimonta con una prestazione pazza nel finale.

PAGANESE 3-5-2: Baiocco; Sbampato, Schiavino, Murolo; Perlingieri (1’st Guadagni), Zanini (20’st Zito), Vitiello (1’st Tissone), Cretella (33’st Volpicelli), Manarelli; Castaldo, Diop (13’st Piovaccari). In panchina: Pellecchia, Caruso, Schiavi, Capasso, Carotenuto, Fois, Sussi. Allenatore: Di Napoli.

MESSINA 4-4-2: Lewandowski; Morelli, Celic (19’st Goncalves), Carillo (17’st Fantoni), Sarzi Puttini; Simonetti, Fofana (1’st Konate), Damian, Russo (26’st Matese); Adorante, Balde.In panchina: Fusco, Distefano, Busatto. Allenatore: Sullo.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa (assistenti: Castro e Giuggioli, quarto uomo: Zamagni).

RETI: 11’pt Russo (M), 25’pt e 50’st Castaldo (P), 43’pt rig. Balde (M), 5’st Morelli (M), 18’st Simonetti (M), 21’st Murolo (P), 44’st Piovaccari (P)

NOTE: Osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa di Teodosio Pepe, cognato del presidente Trapani. 1000 spettatori circa. Ospiti 32