Paganese-Potenza vale i playout, Di Napoli: «Vincere per la continuità»

Domani la Paganese chiuderà la stagione regolare casalinga con la sfida al Potenza. Una gara da vincere per blindare (almeno) il terzultimo posto e sperare, magari, in risultati favorevoli dagli altri campi per continuare a sperare, negli ultimi 90 minuti del campionato, nella salvezza diretta. Gli azzurrostellati ci arrivano con l'entusiasmo di chi ha raccolto una vittoria pesante domenica scorsa allo Zaccheria, di contro ci sarà un Potenza che ha già tagliato - la scorsa settimana - il traguardo della matematica permanenza in Serie C. Le motivazioni, mai come in questo caso, dovranno fare la differenza, anche per il tecnico della Paganese, Lello Di Napoli: «La gara col Foggia ci ha dato fiducia ed autostima, ci proietta con entusiasmo alla sfida di domani. Sapevamo che un risultato importante sarebbe arrivato, la prestazione è stata di sacrificio ma ormai appartiene al passato. Ora siamo proiettati al Potenza, una grandissima squadra che già ha tagliato il traguardo della salvezza, poteva fare un campionato diverso e quindi verrà a giocare con spensieratezza. Dobbiamo essere pronti a continuare la striscia di risultati ricreata domenica scorsa. Confido nelle nostre motivazioni, abbiamo bisogno di far risultato, spero che i ragazzi entrino in campo con la cattiveria giusta per portare a casa l'intera posta in palio. È una partita da affrontare con determinazione, dobbiamo cercare di tener dietro il Bisceglie e poi magari possono esserci eventi tali da proiettarci verso la salvezza diretta, quindi dobbiamo essere pronti».

Non ci sarà Abou Diop, squalificato per due turni dopo l'ingenua espulsione di Foggia, dall'inizio partirà Mendicino a segno allo Zaccheria in coppia con uno fra Raffini e Guadagni. Ancora out Squillace, mentre rientra dalla squalifica Sbampato.