Le ultime sfide lontano dal Torre hanno detto che la Paganese è una squadra da trasferta, per tutta una serie di motivi. Quando non è "costretta" a fare la partita, la formazione di Alessandro Erra si adatta meglio rispetto a quando deve gestire, come poteva accadere nel secondo tempo del derby con l'Avellino. Anche se poi la prestazione di Torre del Greco, indirizzatasi subito bene con i due gol nei primi venti minuti, specie nella prima frazione ha messo in mostra una Paganese bella, diversa dal solito.

A Viterbo, dove pure è giunto un successo pesante, è tornata la squadra solida e compatta che ha concesso poco e si è presa l'episodio per vincere il match. Caratteristiche che ha riconosciuto alla Paganese anche l'allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia: "Non siamo la squadra che può sottovalutare nessuno. La Paganese disputa questa categoria e sa come vincere certe partite, sarà una partita complicata contro una squadra che fuori casa fa bene. Poi ci siamo noi con una voglia pazzesca di vincere la prima al Barbera, stiamo bene e c'è fiducia".

A Palermo, al di là del fascino della prima volta al Barbera, c'è bisogno di una prestazione di coraggio e personalità, soprattutto a centrocampo dove la Paganese è venuta meno con l'Avellino e in un reparto che sarà privo dei due elementi di maggior esperienza, come Onescu e Benedetti. Quest'ultimo è ancora ai box per infortunio, il romeno è stato fermato per un turno e rifiaterà dopo aver giocato per dieci gare consecutive. Al suo posto più Bramati che Scarpa, con Bonavolontà e Gaeta confermati. Per il resto, la formazione sarà la stessa vista all'opera con l'Avellino, con il solito ballottaggio Mattia-Carotenuto sulla fascia destra e con la coppia Diop-Guadagni confermata in prima linea.

