Primo allenamento con i nuovi compagni per Tommaso Squillace. Il terzino sinistro 31enne, svincolatosi dal Picerno dopo l'esclusione dal campionato dei lucani, è arrivato questa mattina in ritiro a Polla e ha fatto conoscenza della squadra. Non dell'allenatore della Paganese, Alessandro Erra, che lo ha felicemente riabbracciato dopo l'avventura di ormai cinque stagioni fa al Catanzaro. Squillace, che porta in dote un'esperienza di 250 partite in Serie C, si è allenato con il gruppo dopo essersi sottoposto ai controlli anti-Covid nel tardo pomeriggio di ieri. Doppia seduta per gli azzurrostellati che sabato pomeriggio affronteranno, in un test, la Salernitana.



Nel frattempo, dal ritiro nella cittadina del Vallo di Diano, ha parlato il preparatore atletico Pasquale D’Antonio, che in un'intervista rilasciata sui profili social della Paganese, ha fatto un resoconto di questa prima parte di preparazione: “I ragazzi si sono presentati in una condizione accettabile nonostante questo lungo periodo di inattività, stiamo aumentando gradualmente l’intensità del lavoro per arrivare in forma alle prime gare di campionato. Questo periodo di pausa anomalo fa sì che dobbiamo essere graduali nella ripresa del lavoro e attenti ad ogni dettaglio. Mi aspetto un po’ di difficoltà iniziale, spero però di portare già dalla prima gara un buon risultato sotto tutti i punti di vista". Ultimo aggiornamento: 19:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA