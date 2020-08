L'addio di Panariello ha costretto la Paganese a guardarsi intorno per trovare un difensore di esperienza ed alzare il livello della retroguardia della formazione di Alessandro Erra. Con tutta probabilità, la prima scelta tra i difensori che possono andare a sostituire Panariello è Ciro Oreste Sirignano, per il quale si tratterebbe di un ritorno dopo l’avventura della stagione 2015/2016. Per ora ci sono stati dei contatti con il centrale classe 1985, ancora nulla di certo, ma è una tentazione che potrebbe far comodo alla Paganese e al giocatore stesso, attualmente svincolato e reduce da un anno abbastanza positivo alla Virtus Verona nel girone B di Serie C, in cui ha collezionato 18 presenze ed un gol.



A Pagani ha disputato solamente sei mesi, ma gli sono bastati per lasciare ricordi positivi all’interno della società e dei tifosi. Arrivato nel mercato di riparazione della stagione 2015/2016, ha contribuito al raggiungimento di una salvezza tutto sommato tranquilla. Sotto la guida di Gianluca Grassadonia ha giocato quello scorcio di stagione in cui ha totalizzato 16 presenze, arricchite da un gol e tante prestazioni di livello. L'intesa di massima col centrale nolano già c'è, prima di Ferragosto potrebbe anche arrivare la firma. © RIPRODUZIONE RISERVATA