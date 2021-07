La Paganese resta in Serie C ed è esclusa la Casertana

Paganese in Serie C, fuori la Casertana così come tutti gli altri club che avevano fatto ricorso avverso l'esclusione dal campionato. Il Collegio di Garanzia del Coni, riunitosi nel pomeriggio in udienza alle 16, ha accolto solamente il ricorso degli azzurrostellati mentre ha respinto tutti gli altri.

Finisce la favola Chievo che saluta la Serie B (in cadetteria ci sarà il Cosenza), mentre lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Si attende solo il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni.

In virtù dell'accoglimento del ricorso, la Paganese resta in Serie C e domani il Consiglio Federale ratificherà la partecipazione degli azzurrostellati al prossimo campionato di terza serie, oltre alle riammissioni e ai ripescaggi per completare l'organico di terza serie.