La Paganese fa ricorso: il Coni (pen)ultima spiaggia

La Paganese ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – contro l'esclusione dal campionato di Serie C, sancita dal Consiglio Federale della scorsa settimana. Il club azzurrostellato, che secondo la Covisoc non è riuscita a dimostrare la certezza circa l'adempimento dei debiti tributari che ha accumulato negli anni, è certo di essere invece in regola, a fronte del decreto di sospensione pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno riguardo al diniego dell'Agenzia delle Entrate sul piano di ristrutturazione del debito. Una vicenda molto simile a quella di qualche anno fa.

La Paganese ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare tutti i provvedimenti impugnati, accertando il diritto della Società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2021/2022, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio con attribuzione. Per la società di via Filettine si tratta della terza volta dinanzi all'organo giudiziario del Coni. Ora si attende la fissazione dell'udienza, che dovrebbe svolgersi all'inizio della prossima settimana.