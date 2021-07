Paganese in attesa del responso: ricorso presentato, poi la decisione

Ricorso presentato, ora si aspetta la decisione finale del Consiglio Federale. Sono ore febbrili quelle che sta vivendo la Paganese, esclusa dal campionato di Serie C dalla Covisoc in prima battuta insieme ad altre quattro società (Casertana, Novara, Sambenedettese e Carpi). Tutte hanno presentato ricorso avverso la decisione dell'organo di vigilanza della Figc, compresa la Paganese che già aveva preannunciato di voler far valere le proprie ragioni.

Il semaforo rosso della Covisoc è giunto al termine di giorni frenetici, cominciati il 28 giugno quando la Paganese ha presentato la domanda di iscrizione completa ma integrata da un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un diniego dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito, nei giorni successivi, il club azzurrostellato aveva ottenuto decreto di sospensione dall'organo di giustizia tributaria, che però non è bastato per superare lo scoglio della Covisoc.

Da quanto filtra, sembrerebbe che la Paganese sia stata ritenuta dalla Commissione di Vigilanza della Figc in "lite temeraria" con l'Erario, mentre gli azzurrostellati ritengono di essere in "lite non temeraria". Il decreto di sospensione, che ha fatto seguito al ricorso presentato in CTP, potrebbe bastare al club di via Filettine per strappare il pass per la prossima stagione. Filtra ottimismo anche da ambienti federali, bisognerà attendere il pomeriggio di domani quando deciderà il Consiglio Federale, visto il parere della Covisoc.