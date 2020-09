Dopo oltre due settimane di allenamenti in sede, la Paganese parte per il ritiro. Da domani, la compagnia azzurrostellata si trasferirà a Polla, scelto come quartier generale per il precampionato in vista dell'inizio della prossima stagione che scatterà - a meno di colpi di scena - fra due settimane. È probabile che la formazione di Alessandro Erra resti nel Vallo di Diano fino ai giorni in prossimità dell'esordio stagionale, anche se nulla è stato ancora comunicato. Quel che è certo è che la partenza avverrà domani, con staff tecnico, dirigenziale e giocatori che alloggeranno all'Hotel Insteia e si alleneranno al vicino Comunale di Polla. Fino a pochi giorni fa la stessa struttura alberghiera ha ospitato il Messina. Fra i calciatori convocati, oltre ovviamente a quelli sotto contratto, anche l'attaccante italo-albanese Andrea Isufaj, prossimo alla firma, e il difensore Giuseppe Esposito, classe 2001 di proprietà del Frosinone, il quale è in prova e sarà valutato in ritiro. Col gruppo anche diversi giocatori della Berretti: il portiere Pinestro, il difensore Di Palma, il centrocampista Criscuolo e l’attaccante Costagliola.



In definizione anche il programma delle amichevoli. Ci sarebbe già un accordo con la Salernitana per disputare una sgambatura sabato 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA