Paganese in ritiro per i playout, Trapani sprona la squadra

Paganese in ritiro per preparare la doppia sfida playout col Bisceglie, che determinerà la seconda retrocessa nel girone C dopo la Cavese. Gli azzurrostellati hanno optato per questa soluzione sia per prepararsi con tranquillità e serenità al match d'andata in programma sabato pomeriggio al Ventura, sia per evitare contagi da Covid-19 e non avere indisponibili per la gara coi nerazzurri. Squadra che si trova a Mercato San Severino, si allenerà al Superga, mentre nell'ultimo allenamento a Pagani ha ricevuto anche la visita del patron Raffaele Trapani.

Il presidente azzurrostellato, che in questo periodo è stato molto vicino alla squadra, ha assistito alla partitella in famiglia insieme allo staff tecnico e dirigenziale e, al termine della stessa, ha tenuto un discorso, nel quale ha ribadito alla squadra e all'allenatore il sostegno della dirigenza e l’importanza dei match che dovrà affrontare la Paganese nelle prossime due settimane. Un appuntamento importante anche per il futuro della società.