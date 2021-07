Paganese, rivoluzione in società: torna D'Eboli, via Accardi

Incassato l'ok da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, per la Paganese è tempo di programmare la prossima stagione che inizierà esattamente fra un mese. E la prima mossa del presidente Raffaele Trapani è quella di farsi affiancare da un suo vecchio e storico collaboratore quale Cosimo D'Eboli. "Cocchino", come è simpaticamente conosciuto da tutti, ha sempre mantenuto un contatto diretto con la società azzurrostellata e con patron azzurrostellato, nel corso degli anni è stato spesso al Marcello Torre da spettatore e ha seguito con passione la doppia sfida playout contro il Bisceglie. Nell'ultimo campionato, D'Eboli è stato artefice del ritorno in C dell'ACR Messina da direttore dell'area tecnica, vincendo il testa a testa con i cugini dell'FC solo all'ultima giornata. Una settimana fa, l'esperto dirigente ha visto interrompersi il rapporto con i peloritani, con il ritorno in giallorosso di Pietro Lo Monaco che ha affidato il ruolo di ds a Christian Argurio. E' così scattata l'idea, nella testa di Raffaele Trapani, di riportare Cosimo D'Eboli a Pagani.

Oggi l'annuncio ufficiale, contestualmente all'addio di Guglielmo Accardi. L'ormai ex direttore sportivo della Paganese ha salutato così l'ambiente: "Lascio dopo 3 anni intensi la grande famiglia Paganese, ringrazio il Presidente Raffaele Trapani, il Presidente Onorario Not. Aniello Calabrese,l’amministratore unico Filippo Raiola, per la stima ricevuta. Un saluto particolare ai dipendenti tutti, ai tecnici e calciatori ai quali va un grosso grazie per la disponibilità mostrata in questi anni di collaborazione. Un grazie inoltre ai tifosi per le continue manifestazioni di affetto, con l’invito a stringersi oggi più che mai alla compagine azzurrostellata". Domani la "nuova" presentazione di D'Eboli quale nuovo coordinatore dell'area tecnica, nel corso della conferenza stampa indetta dalla società, a cui prenderà parte il presidente Trapani affiancato dal sindaco Lello De Prisco e dall'assessore allo sport Pietro Sessa.