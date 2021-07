Paganese, saluta il capitano Scarpa Riparte dall'Angri in Eccellenza

Dopo otto stagioni, di cui le ultime quattro consecutive, ed oltre 120 partite che l'hanno fatto diventare il recordman di presenze in campionato della storia del club, Francesco Scarpa lascia la Paganese. L'ormai ex capitano, 42 anni compiuti lo scorso mese di giugno, ha annunciato attraverso i social che non proseguirà la sua avventura nella città di Sant'Alfonso, indipendentemente da come si concluderà la vicenda relativa all'iscrizione del club di via Filettine (domani pomeriggio l'attesa udienza dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni): "La mia avventura a Pagani finisce qui. Ci tenevo a ringraziare la città di Pagani per tutto quello che ha fatto per me in questi anni. Con voi sono riuscito ad ottenere soddisfazioni indimenticabili. Grazie di cuore!", ha scritto Scarpa sui propri profili per salutare l'ambiente. Un post che è stato inondato di commenti da parte dei tifosi, alcuni anche increduli, per le parole del fantasista di Torre Annunziata. Già al termine della sfida playout col Bisceglie, rispetto agli anni passati, erano apparsi più freddi i discorsi di rinnovo fra la società di Raffaele Trapani ed il giocatore, che ha pensato anche al ritiro dal calcio giocato per un ruolo dirigenziale partendo magari proprio dalla Paganese.

Non sarà così, perchè il messaggio di Scarpa ha preceduto di qualche minuto quello della sua nuova squadra, ossia l'Angri. Ripartirà dunque dalla città doriana e dall'Eccellenza, sposando l'ambizioso progetto dei grigiorossi che puntano a tornare in Serie D. Magari con l'esperienza di Scarpa che già aveva giocato in Eccellenza, dal 2015 al 2017, con il Sorrento, prima di tornare alla Paganese per scrivere un capitolo di storia indelebile della società azzurrostellata.