Una bandiera che non si ammainerà, anche quando - idealmente - verrà riposta in un cassetto. Francesco Scarpa ha legato ancor di più il suo nome alla Paganese, tagliando, nell'ultimo match, un traguardo storico per il club azzurrostellato. Con 216 presenze, infatti, è diventato il giocatore con più presenze in campionato della storia della Paganese, superando Luigi Di Giaimo che però è recordman per presenze in assoluto (246 contro le 229 attuali di Scarpa, che dovrebbe giocare un altro anno per superarlo).

Per il classe '79 va già benissimo così: "Era importantissimo per me raggiungere questo traguardo che mi permette di entrare nella storia della Paganese: è una soddisfazione immensa e un motivo di orgoglio", ha raccontato Scarpa dopo il match con la Turris, suo personalissimo derby. Un traguardo dedicato ad un amico che non c'è più, conosciuto proprio in azzurrostellato: Ciccio De Vivo: "Ci ha lasciato un vuoto incolmabile, era un bravissimo ragazzo".

E poi ha proseguito: "Ho tanto ricordi, sia belli che brutti, con questa maglia mi sono tolto le soddisfazioni migliori di tutta la mia vita calcistica e le ricorderò per sempre. Sono arrivato per la prima volta nel 2006 e dovevamo salvarci, invece alla fine abbiamo vinto il campionato anche con merito. Se la Paganese è in C da tanto tempo, forse un po' è anche merito mio".

Ora resta ancora la battaglia di quest'anno, per restare in terza serie e salvare la Paganese anche in questa stagione: "La strada è ancora lunga, ma adesso siamo su quella giusta. Abbiamo cambiato rotta, un mese fa eravamo troppo demoralizzati e quasi non credevamo di essere ultimi in classifica, avendo dei buoni valori. Adesso siamo addirittura vicini alla salvezza diretta e faremo di tutto per raggiungerla".

