Paganese scatenata: arriva Piovaccari centravanti di grande esperienza

Non si arresta il mercato scoppiettante della Paganese che, dopo una serie di colpi ad effetto, ha piazzato un’altra firma importante. Quella dell'esperto attaccante Federico Piovaccari, centravanti classe ‘84 che grazie alla società azzurrostellata ritorna in Italia dopo le esperienze in terra spagnola al Còrdoba e al Rayo Vallecano. Per gli azzurrostellati si tratta di un altro rinforzo di esperienza in un reparto già composto da Abou Diop e Gigi Castaldo, oltre al giovane Guadagni uno dei migliori nella sfida di Coppa Italia a Foggia.



Piovaccari vanta un curriculum di tutto rispetto. Prima dell'esperienza spagnola ha vestito le maglie di Treviso, Cittadella, Sampdoria, Novara, Grosseto e Ternana con cui ha disputato diversi campionati di Serie B. Si è poi spostato in Romania, con la Steaua Bucarest, togliendosi la soddisfazione di andare in rete in Champions League per ben quattro volte fra preliminari e gironi. L’attaccante, che ha firmato un contratto biennale, ha scelto di vestire la maglia numero 9 e sarà a disposizione di mister Di Napoli dopo aver effettuato i test anti Covid-19.