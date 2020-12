Una punizione di Montalto, deviata dalla barriera, condanna la Paganese e regala al Bari la terza vittoria consecutiva. Resta a secco la squadra azzurrostellata, che ha disputato una prova autorevole, di compattezza, attenzione e provando nel finale a mettere in difficoltà i galletti. Il Bari, vincendo, si mette a -4 dalla Ternana, impegnata domani in casa col Bisceglie. Era importante - per la squadra di Auteri - mettere pressione alle Fere, mentre gli azzurrostellati, nonostante una prestazione sostanzialmente buona, non trovano per la ottava partita di fila il successo in casa (e sono già tre le sconfitte al Torre, contro le prime tre della classe).

Il Bari parte forte, impensierisce la Paganese con qualche conclusione dalla distanza, in particolare di Maita, poi con l'uscita dal campo di Citro per infortunio i ritmi si abbassano e gli azzurrostellati cercano di rialzare la testa. La timida risposta della Paganese arriva con Schiavino che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prova con un tiro-cross che impegna Frattali. Nel momento in cui scema l'intensità, il Bari trova il gol del vantaggio che poi sarà decisivo, con la punizione di Montalto - deviata dalla barriera - e parecchio contestata dai padroni di casa.

Nella ripresa Erra ridisegna la Paganese inserendo Cesaretti e Guadagni per Mendicino e Cigagna e proponendo un inedito 4-4-2. Cambi che aggiungono vivacità alla formazione di casa che in più occasioni provano a rendersi pericolosi con le giocate di Guadagni ma senza successo. Il Bari controlla e ad un quarto d’ora dalla fine prova ad affondare il colpo del k.o ancora con Maita, che con un diagonale costringe Campani ad allungarsi e compiere una grande parata. Nel finale azzurrostellati pericolosi dopo un'uscita non perfetta di Frattali, ma Bramati manda alto a porta vuota dal limite dell'area di rigore.

