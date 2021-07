Paganese fuori dalla Serie C: ricorso respinto, ora il Coni

Paganese fuori dalla Serie C, anche in seconda battuta. La società azzurrostellata, già escluse la scorsa settimana dalla Covisoc perchè la documentazione per l'iscrizione era risultata non idonea, ha ricevuto semaforo rosso anche dal Consiglio Federale, riunitosi nella giornata di oggi. Nei giorni scorsi, il club aveva presentato ricorso avverso la prima decisione dell'organo di vigilanza della Figc.

La Paganese ha provato a far valere le sue ragioni circa la sospensione del diniego dell'Agenzia delle Entrate, senza trovare l'ok della Covisoc neppure in questa fase. Pertanto, il Consiglio Federale, visto il parere dell'organo di vigilanza, non ha potuto far altro che respingere il ricorso, tenendo ancora fuori dalla Serie C la Paganese.

Il club azzurrostellato ora potrà presentare ricorso avverso questa decisione al Collegio di Garanzia del Coni. Respinti anche i ricorsi delle altre società escluse: Chievo in Serie B, Carpi, Sambenedettese, Novara e Casertana in C. Il Consiglio ha fissato il termine perentorio del 21 luglio per presentare le domande e i relativi adempimenti per la sostituzione in Serie C della rinunciataria Gozzano.