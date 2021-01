Il derby con la Casertana ha evidenziato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la fragilità tecnica ma soprattutto psicologica che affligge in questo momento la Paganese. Si può ben spiegare in questo senso la quinta sconfitta consecutiva per gli azzurrostellati. Il debutto di Lello Di Napoli in panchina non ha scacciato le paure, le ansie e gli errori che hanno caratterizzato tutto il girone d'andata della Paganese, attualmente penultima in classifica. Schiavino e compagni hanno comandato il derby per oltre 50', sono rimasti in partita fino al gol del pareggio di Castaldo, prima di scomparire dal campo e lasciare i tre punti ai falchetti: «Purtroppo questa squadra si dimostra fragile, la differenza con la Casertana è stata questa, sotto l'aspetto dell'entusiasmo e dell'autostima. Mi dispiace solo che la prestazione del primo tempo non sia stata valorizzata con un altro gol che avremmo meritato - ha detto Di Napoli - le occasioni per il raddoppio le abbiamo avute. Il blackout è stato caratteriale, non si esce dall'oggi al domani, bisogna lavorare per evitare questi crolli psicologici che finiscono per ammazzarci. Se lavori con la paura addosso, perdi anche un rimpallo. Ora il lavoro è l'unica medicina possibile. In questo ho la massima disponibilità da parte dei ragazzi, loro hanno trovato quella mia e dello staff».

Tema caldo è quello del mercato, la Paganese ha bisogno di rinforzi e lo ha dimostrato anche la prova nel derby: «In primis voglio che la squadra reagisca - le parole del tecnico azzurrostellato - sono sicuro che dobbiamo intervenire per apportare delle modifiche, ma mi aspetto molto da chi ho ora. Certamente la società si adopererà per apportare correttivi alla squadra». La priorità è puntellare la rosa con giocatori di esperienza, anche se il primo arrivo potrebbe essere un giovane. Contatti avviati col Pisa per l'attaccante Christian Tommasini, classe '98, che i nerazzurri hanno appena acquistato dal Pontedera, dove finora ha giocato 14 gare segnando un gol.

