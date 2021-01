Alla Paganese non riesce l'impresa di uscire indenne dalla Ternana, nel giorno in cui le Fere, approfittando dello stop del Bari a Teramo, volano a +11 sui biancorossi. La partita della Paganese è durata poco meno di dieci minuti del primo tempo e per cinque minuti della ripresa, quelli in cui la gara è stata in equilibrio: prima del vantaggio di Partipilo e fra la rete di Cesaretti e il 3-1 (autogol di Antezza). La formazione di Lello Di Napoli ha provato a tenere testa ai rossoverdi, soprattutto nel primo tempo avrebbe potuto fare meglio in fase realizzativa e non ha sfruttato qualche amnesia della Ternana.

Pronti, via e la Ternana passa con una grande giocata di Partipilo, il quale con un sinistro a giro fredda Campani. La Paganese ha anche l'occasione, poco dopo, per pareggiare i conti, con un colpo di testa di Sirignano da pochi passi sul quale si supera Iannarilli. Nella circostanza gli azzurrostellati reclamano rigore per un contatto fra Salzano e Antezza. Le Fere vanno alla ricerca del raddoppio e, dopo averlo sfiorato con Raicevic, lo trovano prima della mezz'ora su calcio di rigore, concesso per un fallo ingenuo di Cigagna su Raicevic: dal dischetto Falletti spiazza Campani.

La mossa in avvio di ripresa da parte di Di Napoli è cambiare il tandem offensivo, mandando in campo Raffini e Cesaretti. L'attaccante toscano ripaga la fiducia trovando una rete spettacolare dopo un minuto esatto: potente destro all'incrocio e gara virtualmente riaperta. Solo per cinque minuti, perchè la Ternana sull'angolo successivo trova il tris con la deviazione decisiva di Antezza su colpo di testa di Raicevic. E lì la partita perde d'interesse.

