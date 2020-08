Dopo tre sedute individuali con la squadra divisa in due gruppi, questa mattina al Torre si è (ri)cominciato a fare sul serio, con il primo allenamento collettivo della stagione per la Paganese. L'esito negativo del terzo giro di tamponi e l’idoneitá sportiva dopo le visite mediche, giunta ieri, hanno dato il via libera ad una seduta che ha visto la partecipazione di tutti gli effettivi della rosa, al momento a disposizione di Alessandro Erra. Il gruppo quindi si é allenato per la prima volta insieme ed ha svolto un lavoro tecnico tattico ed una partitina, dopodiché si é passati ad un lavoro di balance e forza. Prime prove tattiche, quindi, per l'allenatore salernitano e i suoi giocatori.



Ha fatto la conoscenza dei nuovi compagni, ma non si è allenato con loro, l'ultimo arrivato Daniel Onescu. Il centrocampista rumeno, in attesa di sottoporsi al secondo tampone, ha svolto lavoro differenziato e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni. Domani ancora un allenamento pomeridiano al Marcello Torre.



Intanto, non è tramontata l'ipotesi di svolgere una piccola parte del pre-campionato lontano da Pagani, effettuando una decina di giorni di ritiro in prossimità dell'avvio della stagione, che comincerà fra meno di un mese. In definizione anche il programma delle amichevoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA