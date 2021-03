Paganese, tesserato positivo al Covid; negativo il resto del gruppo squadra

Vigilia di turno infrasettimanale abbastanza movimentata per la Paganese. In seguito ai tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra, un tesserato è risultato positivo al SARS-CoV-2. L'elemento in questione, asintomatico, è in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. La seduta di allenamento prevista per stamattina è stata annullata, con la squadra che quindi non ha potuto svolgere la rifinitura pre-gara. Il gruppo squadra, come da protocollo, si è sottoposto ad un nuovo ciclo di test Anti-Covid19, mediante tampone molecolare. Gli stessi hanno dato esito negativo. Domani, come da protocollo sanitario, il gruppo squadra si sottoporrà, prima della gara, a nuovo ciclo di controllo mediante tampone antigenico rapido.

Pertanto, solo domattina il club comunicherà l'elenco dei convocati. Lello Di Napoli potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla sfida con il Teramo, con la squadra apparsa abbastanza scarica al Bonolis. Guadagni potrebbe far rifiatare Raffini in coppia e giocare in coppia con Diop. Nella Viterbese mancano Bensaja, Baschirotto e Tounkara squalificati oltre a Palermo che si è infortunato sabato scorso contro il Palermo.

