Paganese, torna Guadagni per il derby: Di Napoli con l'11 tipo

Dopo aver battuto il Bisceglie nel turno infrasettimanale ed aver alimentato le speranze di salvezza diretta, la Paganese avrà a che fare con un avversario scomodo, uno fra i più in forma del momento in tutto il campionato. La Juve Stabia, infatti, dopo Avellino e Ternana è quella che ha raccolto di più in questo girone di ritorno e, soprattutto in trasferta, ha dimostrato di saper dire la sua. Gli azzurrostellati si sono preparati bene, ritrovando anche un giocatore importante come Giuseppe Guadagni. Il classe 2001, assente nelle ultime due sfide, sarà un'arma in più per Di Napoli, specie a gara in corso, vista l'assenza di Mendicino per squalifica. Probabile che possa partire ancora Raffini accanto all'inamovibile Diop in attacco dal 1', anche per chè l'attaccante bolognese ha saltato la trasferta di mercoledì e quindi è fra i più freschi e "riposati". Per il resto, con il rientro anche di Gaeta dopo lo stop per squalifica, ci sarà in campo la formazione che in questo momento si può definire "titolare" per Di Napoli.

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test Anti-covid19 effettuato stamattina, a cui si è sottoposto il Gruppo Squadra, Mister Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per il derby di domani contro la Juve Stabia. Saranno assenti Campani, Di Palma, Esposito, Scarpa e Criscuolo oltre allo squalificato Mendicino.



Questa la probabile formazione:

PAGANESE (3-5-2): 30 Baiocco; 23 Schiavino, 4 Sbampato, 21 Sirignano; 14 Carotenuto, 16 Onescu, 7 Gaeta, 33 Zanini, 3 Squillace; 11 Diop, 32 Raffini. A disp.: 12 Bovenzi, 22 Fasan, 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà, 13 Perazzolo, 20 Cigagna, 25 Cernuto, 26 Guadagni, 27 Curci, 28 Antezza, 29 Volpicelli. All.: Di Napoli

Squalificato: Mendicino

Indisponibili: Campani, Di Palma, Esposito, Scarpa e Criscuolo

