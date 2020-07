Il progetto di puntare sui giovani da parte della Paganese abbraccia anche ragazzi cresciuti nel proprio vivaio. Dopo le 16 presenze totali dello scorso campionato (14 in campionato più le due apparizioni in Coppa), gli azzurrostellati hanno confermato il centrocampista Angelo Bonavolontà. Il classe 2000 questo pomeriggio ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club di via Filettine, legandosi alla società di patron Trapani fino al 2023. Un contratto triennale che fa seguito all'addestramento tecnico dello scorso campionato, con Bonavolontà che - reduce dall'esperienza in D al Taranto dell'anno prima - aveva convinto l'allenatore Alessandro Erra in ritiro.



Bonavolontà è uno dei diversi giovani che si stanno affacciando in prima squadra, dopo le avventure con le giovanili della Paganese. Con la Berretti azzurrostellata nel 2018 disputò anche il Torneo di Viareggio e arrivò alla fase finale dei playoff di categoria. Nello scorso campionato, sorprese in positivo lo staff tecnico e inizialmente si ritagliò anche uno spazio importante, salvo poi tornare utile nella seconda parte di stagione. Ora il triennale, con la Paganese che punta molto su di lui, anche in ottica futura.