Paganese, gruppo squadra negativo: anticipate le prossime due gare

Prima settimana piena per la Paganese, dopo quasi due mesi senza tregua e denso di appuntamenti. In vista dell'ennesimo turno infrasettimanale in programma il 17 marzo a Bisceglie, gli azzurrostellati stanno preparando la sfida interna con il Palermo potendo contare su un tempo più lungo rispetto alle ultime sfide. La squadra è arrivata stanca al rush finale, da quattro gare a questa parte sta palesando una certa stanchezza nei secondi tempi ed anche i risultati ne hanno risentito. Le prossime due partite, però, sono di vitale importanza per gli uomini di Lello Di Napoli, se vogliono ancora coltivare chance di salvezza diretta. Nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo anche i due giocatori risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana. Entrambi si sono negativizzati e attendono solo l'ok dallo staff medico per l'idoneità, ed anche il rischio di un contagio più largo al momento pare scongiurato visto che anche il giro di tamponi di lunedì ha dato esito negativo per tutto il gruppo squadra.

Contro il Palermo, quindi, Di Napoli potrà contrare sull'intero gruppo a sua disposizione, con la presenza di Ettore Mendicino ed Edoardo Sbampato che resta in dubbio. Rientrano dalla squalifica Sirignano e Zanini. La gara con i rosanero, inizialmente prevista per le 12.30 di domenica, è stata anticipata a sabato sera alle ore 20. Gli azzurrostellati avranno qualche ora in più per preparare lo scontro diretto salvezza con il Bisceglie, in calendario mercoledì alle ore 15 (anche questa gara è stata anticipata, essendo in programma inizialmente alle 20.30).

