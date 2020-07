Adesso è anche ufficiale: Alessandro Erra siederà ancora sulla panchina della Paganese, anche per la prossima stagione. Lo ha comunicato nel primo pomeriggio di oggi il club di via Filettine, annunciando una notizia che di fatto era nell'aria già da tempo. Sin dal post-lockdown, infatti, la dirigenza azzurrostellata e l'allenatore di Coperchia erano sembrati sulla stessa lunghezza d'onda per pianificare il campionato di Serie C 2020/2021.



I buoni risultati raccolti quest'anno, con una salvezza tranquilla e mai in discussione, uniti alla mezza impresa della stagione ancora precedente interrotta ai playout col Bisceglie, hanno fatto sì che Erra restasse alla guida della Paganese. In questo anno e mezzo sulla panchina degli azzurrostellati, Erra ha totalizzato 12 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte, raccogliendo in totale 51 punti in 41 partite (Coppa Italia compresa).



Numeri che hanno "normalizzato" la situazione della Paganese, dopo due annate decisamente complicate. Con Erra dovrebbe restare anche lo staff tecnico composto dal vice Guido Di Deo, dal preparatore dei portieri Carlo Pagliarulo e dal preparatore atletico Pasquale D'Antonio. L'accordo ratificato ufficialmente in data odierna dà il via alle manovre di mercato degli azzurrostellati. Una volta inserita la tessera dell'allenatore, si procederà con le conferme di diversi giocatori della passata stagione e con gli acquisti, nelle zone chiave del campo. © RIPRODUZIONE RISERVATA