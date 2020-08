Non poteva mancare proprio lui, per il quindicesimo campionato consecutivo fra i professionisti: Francesco Scarpa. Oggi la Paganese ha ufficializzato l'accordo per un altro anno col suo capitano, il quale il 30 giugno 2021 avrà da poco compiuto 42 anni: immenso! L'annuncio è arrivato solo oggi, perché oggi è stato formalizzato presso la sede di via Filettine, ma Scarpa in questi mesi di "silenzio" si è sempre sentito un giocatore azzurrostellato e la Paganese, allo stesso tempo, non pensava ad avere un altro capitano. Del resto, era stato lo stesso ds Guglielmo Accardi, ormai un mese fa durante la conferenza stampa congiunta con Alessandro Erra, a confermare Francesco Scarpa ancora per un anno. E poi si vedrà, mai porre limiti alla Provvidenza di fronte a un giocatore ancora integro fisicamente, con grande voglia ed ambizione nonostante la carta d'identità. L'anno scorso è stato il secondo miglior marcatore stagionale con 6 gol, meglio di lui ha fatto solo Diop, quest'anno punta almeno a raggiungere le 200 presenze in campionato, ritagliandosi uno spazio che - piccolo o grande - sarà importante. © RIPRODUZIONE RISERVATA