Ancora un volto giovane per la Paganese, che a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio piazza il terzo acquisto (ancora ferme al palo le cessioni). Il club di via Filettine ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista Giovanni Volpicelli, classe '99, che arriva con la formula del prestito secco fino al prossimo giugno dal Benevento. Volpicelli, che appartiene alla scuderia di Bruno Di Napoli fratello del mister azzurrostellato e che ha scelto la maglia numero 29, nella prima parte di stagione è stato alla Juve Stabia, senza però mai scendere in campo con le vespe di Padalino (14 panchine). L'anno scorso ha totalizzato 10 presenze in campionato con l'Arezzo, tutte nella prima parte di campionato. Di fatto, la sua ultima apparizione risale al 29 ottobre 2019, nella gara contro la Giana Erminio. Nella stagione 2017/2018 ha anche esordito in Serie A con la maglia del Benevento, entrando nel finale del match vinto col Verona per 3-0.

Al momento, il reparto nevralgico è quello a cui più sono stati aggiunti volti nuovi, dato che il primo acquisto era stato Antezza. Quest'ultimo sarebbe stato anche titolare nella sfida - poi rinviata per impraticabilità di campo - di domenica scorsa contro il Catania. La Paganese, negli ultimi giorni di mercato, cercherà anche di aggiungere alla rosa di Lello Di Napoli un difensore centrale e, forse, un attaccante se dovesse riuscire a piazzare Cesaretti ed Isufaj. Era circolato nelle scorse ore il nome di Romero, passato dalla Juve Stabia al Potenza via Bari.

