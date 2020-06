Volti nuovi nell'Area Comunicazione della Paganese, orfana di Ciccio De Vivo scomparso tragicamente ad inizio mese. Il club di via Filettine ha affidato il ruolo di Responsabile dell'Area Comunicazione a Peppe Nocera, da anni accanto agli azzurrostellati in veste di giornalista e storico. Come addetto stampa, invece, è stato nominato Mirco Sorrentino, da tempo nello staff comunicazione del club. "Una scelta – quest’ultima – assunta per dare continuità al lavoro svolto dal compianto amico Ciccio De Vivo", spiega la società attraverso una nota ufficiale. Se Sorrentino si occuperà dei rapporti fra società e stampa e seguirà la squadra, a Nocera sarà affidata tutta la parte della diffusione del "brand" Paganese. A coadiuvarli ci sarà lo stesso Ufficio Stampa dello scorso anno, con l’ingresso di Alfonso Amarante quale nuovo social media manager.



E' partita dunque ufficialmente la fase di organizzazione del club azzurrostellato, che nei prossimi giorni - espletate le formalità burocratiche - darà il via alla stagione 2020/21 dal punto di vista tecnico. Per l'allenatore, si attende solo la conferma ufficiale di Alessandro Erra, in panchina da marzo dello scorso anno. Confermato anche lo staff del trainer salernitano, mentre nelle prossime settimane sono in programma incontri con diversi giocatori per una possibile riconferma. © RIPRODUZIONE RISERVATA