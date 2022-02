La Juve Stabia crolla a Palermo, Sottili: «La peggior gara con me»

«Di questa gara salvo solo i primi venti minuti, da quando ci sono io è forse la peggiore prestazione della mia squadra». Non usa mezzi termini mister Sottili, a fine gara, per analizzare la sconfitta di Palermo della sua Juve Stabia. Un 3-1 che pesa sul campionato dei gialloblù dopo le due vittorie interne con Foggia e Latina: «Non abbiamo avuto la forza di riaprirla, dopo il 2-0 ci siamo disuniti, nonostante la superiorità numerica, incredibile a dirsi».

Non gli va proprio giù il terzo gol dei rosanero: «Avevamo studiato il Palermo sui calci da fermo, ed era prevista anche una marcatura che non c’è stata. Dispiace, dopo volevamo risolverla singolarmente laddove sarebbe stata necessaria una prova da squadra. I play-off? Ci crediamo, ma se non miglioriamo fuori casa è dura».

Due gol nel primo tempo, la doccia gelata nella ripresa, i gialloblù sono di nuovo fuori dalla zona play-off nella sfida, quella al Palermo, in cui tutti credevano per la svolta. Pesa l’errore di Stoppa, in avvio di gara, sul contropiede che porta Brunori al contropiede dell’1-0, sfortunata, invece, la deviazione della barriera sulla punizione dell’ex Giron per raddoppio siciliano. Fuori per doppia ammonizione, il francese, la Juve Stabia non riesce mai a trovare il bandolo della matassa. Quattro minuti della ripresa, punizione battuta rapidamente e Brunori incrocia ancora alle spalle di Dini. Ci prova in più occasione, ma con confusione, la squadra di Sottili (con Caldore e Della Pietra su tutti), ma trova solo il rigore a tempo scaduto, per fallo su Eusepi, che Evacuo trasforma. Troppo poco per l’attesa svolta…