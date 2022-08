Napoli, un altro Sosa in Italia: il figlio del Pampa va a Pesaro

Un altro Sosa nel campionato italiano. Ventiquattro anni dopo l'arrivo di Roberto Pampa Sosa con la maglia dell'Udinese, diventato poi amato dal pubblico di Napoli per aver indossato la maglia azzurra dal 2004 al 2008, sbarca in Italia anche Tomas Sosa, erede dell'ex bomber argentino che oggi è allenatore e dirigente.

Tomi - attaccante forte fisicamente come il papà e classe 2001 - è nato proprio a Udine, ha cominciato la sua carriera in Argentina con il Defensa y Justicia e giocherà il prossimo anno con la Vis Pesaro, storica società italiana che milita nel campionato di Serie C.